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Gündem
AA 09.01.2025 19:37

Bakan Göktaş: Aile yapısını koruyarak ülkemizi geleceğe sağlam adımlarla taşıyacağız

Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacak ve ülkemizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş: Aile yapısını koruyarak ülkemizi geleceğe sağlam adımlarla taşıyacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, Nüfus Politikaları Kurulunun ilk toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Toplantının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini hatırlatan Göktaş, nüfusun yenilenme seviyesinden doğurganlık oranına, aile kurumunun güçlendirilmesinden genç nüfusun ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

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Göktaş, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nüfus politikalarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak demografik değişimlere yönelik proaktif politikalar üreteceklerini vurgulayarak, Kurulun çalışmalarının hayırlara vesile olmasını diledi.

Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacak ve ülkemizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacağız." ifadesini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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