Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.10.2023 15:59

Bakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından başlayan yoğun diplomasi trafiği üçüncü gününde devam ediyor.

Bakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

Bakan Fidan, 7 Ekim'de Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

İsrail mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
İsrail mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var

Fidan, dün ise Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve tekrar ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan, mevkidaşıyla İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya Bulgar mevkidaşı Stoyanov ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Hamas'ın İsrail'e, "Katar arabuluculuğunda esir takası önerdiği" iddia edildi
16:24
İspanya: Gazze'deki çatışmaların diğer ülkelere sıçramasından endişeliyiz
16:23
Hollanda, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak
16:19
Gaziantep Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladı
16:17
Bakan Özvar: Yapay zeka daimi gündem maddemiz
16:07
Myanmar'da muson yağmurlarının yol açtığı seller 10 binden fazla kişiyi yerinden etti
Doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi
Doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi
FOTO FOKUS
Suriye'nin kuzeyindeki terör inleri böyle vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki terör inleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ