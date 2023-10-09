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TRT Haber 09.10.2023 14:40

MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde videolu paylaşım

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "4 yıl önce bugün başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Kahraman Mehmetçik, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 4 yıl önce başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili paylaşımda bulundu.

MSB tarafından gerçekleştirilen paylaşımda "4 yıl önce bugün başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Kahraman Mehmetçik, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi. Terör koridoru hayali kuran teröristleri hendeklere gömen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman Gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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