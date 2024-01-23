Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib’le görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.