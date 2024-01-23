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Gündem
AA 23.01.2024 21:58

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’i kabul etti.

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib’le görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştü

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

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Avusturya Birleşmiş Milletler Hakan Fidan Lübnan
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