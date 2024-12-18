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Gündem
AA 18.12.2024 20:18

Bakan Fidan'dan D-8 ülkelerine Gazze ve Lübnan için destek çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Toplantısı'nda, Gazze ve Lübnan'ın kayıplarının giderilmesi için destek çağrısında bulundu. Bakan Fidan ayrıca, Mısırlı, İranlı ve Fransız mevkidaşlarıyla da ikili görüşmede bulundu.

Bakan Fidan'dan D-8 ülkelerine Gazze ve Lübnan için destek çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Toplantısı'nda Orta Doğu'ya yönelik mesajlar verdi.

İsrail'in binlerce Filistinliyi vahşice katlederek soykırımını sürdürdüğüne, İsrail'in neden olduğu fiziksel zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğunun tahmin edildiğine dikkati çeken Fidan, Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Fidan, bu bağlamda Türkiye'nin kardeşlerinin yanında olduğunu, deneyim ve kapasitesini sunmaya da hazır olduğunu aktardı.

Bölgesel sahiplenme anlayışının önemi

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesel sahiplenme anlayışını desteklediğini ve teşvik ettiğini, bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolunun bu olduğunu belirtti.

Fidan, İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle de D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma gösterilmesi gerektiği mesajını vererek, D-8'in gerçek potansiyelini ortaya koyma konusunda hala geride olduğu tespitinde bulundu.

Genç nüfusun bu konuda önemli bir role sahip olduğunu kaydeden Fidan, kurumun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin iş birliğini artırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

KOBİ'lerin kalkınma konusundaki önemine işaret eden Fidan, en yeni fikirlerin ve çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmede teknolojinin hayati rolünün kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Fidan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın D-8'e üyeliğini tamamen desteklediğini ve Konsey'in yarınki zirvede bunun onaylanmasını tavsiye edeceğine inanıldığını kaydetti.

Fidan, Mısırlı ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Fidan'ın, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.

 

Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda Suriye'ye ilişkin görüştü

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, Fidan, Fransız mevkidaşına geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladı.

Bakan Fidan, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini de belirtti.

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Gazze Hakan Fidan İsrail Lübnan Mısır
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