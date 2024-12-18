TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak amacıyla verdiği "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"ne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulunca, 2024 yılında, 7'si Bilim, biri Hizmet, 13'ü Teşvik kategorilerinde olmak üzere toplam 21 ödül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödüller, Erdoğan tarafından takdim edildi.

TÜBİTAK ödülleri

TÜBİTAK Bilim Ödülü kategorisinde, mühendislik bilimleri alanında, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Seda Keskin Avcı, aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Sinem Çöleri, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Sinan Gezici, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Hakan Özkan bilimsel çalışmalarıyla ödül almaya hak kazandı.

Sağlık Bilimleri alanında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Alanay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünden Prof. Dr. Gülen Hatemi ödül aldı.

Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Bahar Rumelili Sancak'a ödül verildi.

TÜBİTAK Hizmet kategorisinde ödüle İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünden Prof. Dr. Meral Beksaç layık görüldü.

TÜBİTAK Teşvik kategorisinde de 13 bilim insanına ödül verildi.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan 2024 yılı "TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri" de sahiplerini buldu.

Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında ödül, Nanyang Technological Üniversitesi Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Zhichuan Jason Xu'ya, malzemelerin elektrokimyası ve yenilenebilir enerji uygulamalarına yönelik elektrokataliz konularında dünya çapında güçlü ve yaygın etkiye sahip buluşlarına dair temel ve mühendislik bilimlerindeki özgün ve öncü araştırmaları dolayısıyla verildi.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında Prof. Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Lokal Kemik İliği Renin-Angiotensin Sistemi'ni ilk kez tanımlaması, alyuvarlar üzerinden hemostaz sağlayarak literatürde çığır açıcı bir ilaç olarak yerini almış olan Ankaferd hemostatın geliştirilmesi ve hemostaz ve kronik myeloid lösemi alanındaki çalışmaları sebebiyle ödül almaya hak kazandı.

Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Budapeşte Eötvös Lorand Üniversitesiden Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Istvan Vasary, Altınordu Hanlığı ve varisi devletler ve Doğu Avrupa'daki Osmanlı öncesi Türk kavimleri (Kıpçaklar, Kumanlar ve Tatarlar) üzerine yaptığı özgün ve çığır açıcı çalışmaları dolayısıyla layık görüldü.

Aynı kategoride Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R. R. Smith de Helenistik dönem heykelciliği ve Roma ve Geç Antik dönem Anadolu'su, özellikle Afrodisias antik şehri üzerine yaptığı özgün ve çığır açıcı çalışmaları dolayısıyla ödül aldı.

TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 669'a ulaştı

TÜBA-GEBİP Ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşviki amacıyla 2001'den bu yana veriliyor.

Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine üç yıl boyunca her yıl 125 bin lira mali desteğin yanında, tez aşamasındaki lisansüstü-doktora öğrencileri için her yıl ayrıca 25 bin liralık ek destek ile akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor.

TÜBA-GEBİP kapsamında, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de dahil olmak üzere, 20 farklı üniversiteden 25 üstün başarılı genç bilim insanı ödül kazandı. Bugüne kadar bu ödülü kazanan bilim insanı sayısı 669'a yükseldi.

7 esere TESEP ödülü verildi

TÜBA-TESEP Ödülleri de tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla veriliyor.

2008'de başlatılan ödüller kapsamında Akademi Konseyince belirli bilim alanlarında yayımlanan eserlere, alanında dünya bilimine değer katmış, ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkeyi onurlandıran TÜBA Şeref Üyeleri adına ihdas edilen "Halil İnalcık Özel Ödülü", "Mehmet Genç Özel Ödülü" ile "Kemal Karpat Özel Ödülü" veriliyor.

Bu yıl, TESEP Telif Eser Ödülü, Halil İnalcık Özel Ödülü, Mehmet Genç Özel Ödülü ve Kemal Karpat Özel Ödülü için 70 bin lira, Jüri Özel Ödülü için ise 40 bin lira ödül dağıtılıyor.

Bu çerçevede, sosyal bilimler alanında, Telif Eser Ödülü kapsamında 4, Halil İnalcık ve Kemal Karpat Özel ödülleri kapsamında birer, Doğa ve Mühendislik Bilimleri alanında "Jüri Özel Ödülü" kategorisinde bir çalışma ödüle layık görüldü. Böylece, bugüne kadar ödüllendirilen eser sayısı 246'ya yükseldi.