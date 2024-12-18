Açık 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.12.2024 19:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir. Son 13 yılda tüm bölge bu sıkıntıları çekmiştir. Türkiye bu süreçte itilafın başından bu yana olduğu gibi Suriyeli kardeşlerimize desteğimiz sürecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez"

Lübnan'da 1 milyondan fazla insan yerlerinden edildi. İsrail'in Lübnan'a ilk saldırısı değildir, geçmişte de benzer tacizlere maruz kalmıştır. Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Türkiye, İsrail saldırılarına karşı Lübnan'ın arkasında durmuş, insani yardımlarını sürdürmüştür.

 

"Lübnan halkının birliğine ve iç barışına katkılarımız sürdüreceğiz"

İsrail'in ateşkese harfiyen uyması, Lübnan'da açtığı zararı tazmin etmesi için baskının sürdürülmesi gereklidir, biz de üstümüze düşeni yapmakta kararlıyız. Lübnan halkının birliğine ve iç barışına katkılarımız sürdüreceğiz. 

 

"Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır"

Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir. Son 13 yılda tüm bölge bu sıkıntıları çekmiştir. Bizim gibi Lübnan da Suriyeli kardeşlerimize kucağını açmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da bir başka husustur. İlk günden beri tüm dünyaya ilan ettik. Türkiye bu süreçte itilafın başından bu yana olduğu gibi Suriyeli kardeşlerimize desteğimiz sürecek. Suriye halkının basiret ve ferasetiyle bu dönemi alnının akıyla yöneteceğine inanıyorum. Lübnan ile amacımız Suriye'yi yeni bir şevk ile ayağa kaldırmaktır. Komşuluğumuzun gereğini dün olduğu gibi bugün de yapmaya devam edeceğiz.

 

Mikati'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Lübnan'ın içinden geçtiği tarih boyunca her çetrefilli ve zorlu dönemde Türkiye destek ülkesi olmuştur. İsrail, Lübnan ile ateşkese bağlı kalmamaktadır, uymamaktadır. 

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Lübnan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:52
Ardahan'da yoğun kar: Öğrenci servisi yolda mahsur kaldı
19:18
Kocaeli'de 1,6 ton kaçak tütün ele geçirildi
19:04
İngiltere Başbakanı Starmer: Cani Esed rejiminin yıkılması memnuniyetle karşılanmalı"
18:40
Faciadan dönüldü: Dev kaya yola düştü
18:33
Rusya'da yük trenine çarpan yolcu treni raydan çıktı
18:27
Dağlıoğlu: Türkiye 2025'te dünyanın farklı yerlerinden büyük ölçekli yatırım çekecek
Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik seviyede
Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik seviyede
FOTO FOKUS
Suriyeli acılı anneden yürek yakan feryat
Suriyeli acılı anneden yürek yakan feryat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ