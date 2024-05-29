Bakan Fidan'dan Avrupa ülkelerine Filistin'i tanıma çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İİT ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte İspanya Başbakanı Sanchez ile Madrid'de bir araya geldi.

İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararının ardından Madrid'de düzenlenen çalışma toplantısında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha yer aldı.

"Diğer Avrupa Birliği ülkelerini de Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz"

Bakan Fidan, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ev sahipliği yapan İspanya'ya teşekkür eden Fidan, Filistin ile dayanışma amacıyla Madrid'de bulunduklarını vurguladı.

İspanya'ya Filistin devletini resmi olarak tanıma kararından dolayı teşekkür eden Fidan, "İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyarak uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladılar. Bu nedenle kalan Avrupa Birliği ülkelerini, İspanya'nın örnek politikasını izlemeleri için Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Fidan, attığı cesur adımdan ve uluslararası barış ve güvenliğe yaptığı katkılardan dolayı bir kez daha İspanya'ya teşekkür ederek, "İki devletli çözüm, bölgesel barış ve güvenlik için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.