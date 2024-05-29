Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.05.2024 13:52

Bakan Fidan'dan Avrupa ülkelerine Filistin'i tanıma çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıyarak "uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladığını" belirterek, diğer Avrupa ülkelerini Filistin'i devlet olarak tanımaya çağırdı.

Bakan Fidan'dan Avrupa ülkelerine Filistin'i tanıma çağrısı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İİT ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte İspanya Başbakanı Sanchez ile Madrid'de bir araya geldi.

İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararının ardından Madrid'de düzenlenen çalışma toplantısında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha yer aldı.

Bakan Fidan'dan Avrupa ülkelerine Filistin'i tanıma çağrısı

"Diğer Avrupa Birliği ülkelerini de Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz"

Bakan Fidan, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ev sahipliği yapan İspanya'ya teşekkür eden Fidan, Filistin ile dayanışma amacıyla Madrid'de bulunduklarını vurguladı.

İspanya'ya Filistin devletini resmi olarak tanıma kararından dolayı teşekkür eden Fidan, "İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyarak uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladılar. Bu nedenle kalan Avrupa Birliği ülkelerini, İspanya'nın örnek politikasını izlemeleri için Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz." diye konuştu.

İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı
İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı

Fidan, attığı cesur adımdan ve uluslararası barış ve güvenliğe yaptığı katkılardan dolayı bir kez daha İspanya'ya teşekkür ederek, "İki devletli çözüm, bölgesel barış ve güvenlik için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Gazze Hakan Fidan İspanya
Sıradaki Haber
Erdoğan: Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
Dışişleri Bakanlığı, Solingen faciasında hayatını kaybedenleri andı
15:24
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
15:19
Tesnim Haber Ajansı: İran, Yemen'deki Husilere gemisavar füzesi gönderdi
15:21
EGM'den Kurban Bayramı öncesi uyarılar: Hırsızlığa ve dolandırıcılığa dikkat
15:16
Singapur uçağındaki yaralanmalara "ani irtifa kaybı"nın neden olduğu belirlendi
15:02
Togg T10X kullanıcıları THY'den mil kazanacak
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü
FOTO FOKUS
İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ