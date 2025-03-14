Bakan Fidan: Yeni yönetime telkinimiz, Suriye kürtlerinin haklarının verilmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı tv100 yayınında gündemi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "(Suriye'de) Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, bütün nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem. Biz hiçbir zaman için orada bir otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.

Fidan, Şara ile Abdi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Yeni yönetime telkinimiz Suriye kürtlerinin haklarının verilmesi, bu hem Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye için fevkalade önemli" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, (Ukrayna) Savaşın başlaması tarafları böldü, bitmesi de bölüyor. Başından beri Türkiye'nin dillendirdiği cümleler bugün ABD tarafından dillendiriliyor." dedi.

Fidan, "(Örgüt) Yapılan çağrıya kulak verilmeli, tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Örgüt bunu zemin olarak alıp kendini feshetme sürecini başlatmalı. Bu fırsat penceresini değerlendirirlerse, Türkiye ve bölge için açılım olur. Başkaları aklını çelerse kendi bilecekleri iş, biz her türlü senaryoya hazırız." şeklinde konuştu.