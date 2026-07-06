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Dünya
AA 06.07.2026 05:39

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki büyük deprem felaketinin yaşandığı ülkede son durumu paylaştı.

Depremlerde can kaybının 3 bin 342'ye çıktığını açıklayan Rodriguez, felakette yaralanan sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, enkaz altından bugüne kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığını, 17 bin 345 kişinin evini kaybettiğini ve 79 geçici barınma merkezinin kurulduğunu söyledi.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi

Yetkililerin 86 bin 794 aileye yardım ulaştırdığını dile getiren Rodriguez, 9 bin 585 ton gıda ile 669 bin 8 litre suyun da afetzedelere ulaştırıldığını kaydetti.

Rodriguez, ordu ve polisten toplam 29 bin 567 kişinin sahada görevlendirildiğini, toplam gönüllü sayısının ise 27 bin 482 olduğunu açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililer kayıp ihbarlarının yapılabilmesi için bir telefon hattı ve dijital platform oluşturdu ancak akıbeti bilinmeyen kişilerin sayısına ilişkin güncel bilgi paylaşmadı.

Öte yandan, kayıp yakınlarının başvuruda bulunabilmesi amacıyla kurulan "Venezuela Depremi Kayıpları" (Desaparecidos Terremoto Venezuela) adlı sivil girişimin internet sitesinde, şu ana kadar 31 binden fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldı.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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