Erzurum'da mahallelinin desteğiyle 10 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki bazı dükkanların çatılarında ve metruk binalarda göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi fenerlerle inceleyen ekipler, dükkanların çatılarında ve metruk binalarda 10 düzensiz göçmen yakaladı.

Vatandaşların da ekiplere destek vermesiyle yakalanan göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.