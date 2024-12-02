Bakan Fidan: Suriye'deki olayları dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak yanlış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bakan Fidan, "İç savaşın devam etmesini, şehirlerin bombalarla yıkılmasını, insanların yerlerinden edilmesini istemiyoruz" dedi.

Astana sürecinin yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade eden Bakan Fidan, "Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teröristlerin bölgede istikrarsızlıktan istifade etmesine izin vermeyiz.

"Astana sürecini tekrar hayata geçireceğiz"

Kurumlarımız yoğun bir eş güdüm ile hareket ediyor. Olası sorunlara ilişkin gerekli tedbirleri alıyoruz. Sorunlar 13 yıldır var, Esed rejimi siyasi çözüme yanaşmadı. Taraflar hem muhalefet hem de rejim 3 ülkenin ortaya koyduğu tavrı takip ettiler. İran ve Rus makamlarıyla bu süreçte gerekli iletişimi her zaman sağladık. Cumhurbaşkanımız bu sorunun diyalog ile çözülmesi için gerekli girişimi başlattı. Nüfusun yarısının yerinden edilmesi, terörle ilgili konular meseleyi daha yönetilmesi zor bir hale getirdi. Çözüme yönelik arayış eksiklikleri sorunları bu noktaya kadar getirdi. Türkiye ve İran'ın Suriye meselesindeki görüşlerini samimi şekilde ortaya koyması Suriye için hayati bir konudur. Yakın zamanda Astana sürecini tekrar hayata geçireceğiz.

Son 48 saatte Suriye ile ilgili mevkidaşlarımızla görüşmelerimizi sağladık. Bölgesel ve uluslararası aktörleri bir arada tutmak çok önemli. Geçmişteki acı olaylara baktığımızda görmek istemediğimiz durumlar var. İç savaşın devam etmesini, şehirlerin bombalarla yıkılmasını, insanların yerlerinden edilmesini istemiyoruz. İnsanların tekrar evlerine dönmesini, mülteci akımının tersine dönmesi önemli. Terör örgütlerinin tekrar fırsat kazanmaması önemli. Rejim ile diyalog kanallarının açılması da önem arz ediyor.