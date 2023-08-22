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Gündem
TRT Haber 22.08.2023 21:32

Bakan Fidan: PKK terör örgütünün Irak'la ilişkilerimize zarar vermesine izin vermemeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Irak'la ortak düşmanımız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz. (Irak'ın) Dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz" dedi.

Bakan Fidan: PKK terör örgütünün Irak'la ilişkilerimize zarar vermesine izin vermemeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşuyor. 

Açıklamalarında öne çıkanlar şöyle: 

Irak’ta çok değerli dostlarımız var beraber işler yaptık, emek harcadık. Şimdi yeni görevimde yine aynı şekilde Türkiye-Irak ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak için yeni bir ruhla çalışacak olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Türkiye Cumhuriyetimiz için Irak dış politikada en önem verdiğimiz yerlerden birisidir. Irak’ın toprak bütünlüğünün siyasi birliğinin korunması önceliklerimizdendir. Bu yaklaşımımızı bundan sonra da titizlikle muhafaza edeceğiz. Irak’ı stratejik hedeflerimizi birlikte uygulayabileceğimiz bir ortak olarak görüyoruz.

"Kalkınma Yolu Projesini kuvvetle destekliyoruz"

Kalkınma Yolu Projesini de kuvvetle destekliyoruz. Bu stratejik hamlenin Irak’ı bölgenin ulaştırma üssü haline getireceğini düşünüyoruz. Bu nedenle tüm bölge ülkelerini bu projeye destek vermeye çağırıyoruz.

 

 

 

Terörle mücadele de gündemimizdeydi. Ortak düşmanımız olan PKK terör örgütünün ikili ilişkilerimize zarar vermesine izin vermemeliyiz. PKK birçok Irak köyünü işgal etmiş durumdadır. Suriye ve Irak arasında terör koridoru ile bu iki bölgeyi birleştirme hedefindedir. Emperyal güçlerin maşası olan PKK’ya karşı Irak’lı kardeşlerimizin mücadelesini destekliyoruz. Kendilerinden PKK terör örgütü olarak resmen tanımalarını da bekliyoruz.

Biz ismi ne olursa olsun Irak’ın toprak bütünlüğüne kast eden her türlü terör örgütüne karşı Irak’la birlikte çalışmaya hazırız.

Türkiye Irak’la ekonomik ilişkilerine de büyük önem vermektedir. Su meselesini de ele aldık. Irak’ın yaşadığı su sıkıntısını yakından takip etmekteyiz. Bu konuya tamamen insani bakımdan yaklaştığımızı belirtmek isterim. Bölgemiz son yılların en kurak döneminden geçmektedir. Su konusunda bilimsel bir akışta kesintisiz işleyen bir iş birliğine önem vermekteyiz.

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