Bakan Yaşar Güler: KKTC'nin haklı tepkisini tamamen destekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak'ta yaptığı konuşmada KKTC'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler'e tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"Ada’daki Birleşmiş Milletler Barış gücü, her iki tarafa da eşit yaklaşarak anlaşmazlıklara çözüm bulmak maksadıyla kurulmuş olmasına rağmen öyle çalışmamaktadır.

Tarafgir Birleşmiş Milletler, 2012 yılında Kıbrıslı Rumların ara bölgede Üniversite Kampüsü kurmalarına ve 2020 yılında yine Ara Bölgede Açık Hava Sineması inşasına sessiz kalırken;

Bugün, aynı Birleşmiş Milletler Barış Gücünün, Pile Köyünde yaşayan yurttaşlarımız için insani ihtiyaçlarla yapımına başlanan yol inşasına yönelik engelleme girişimi ve tek taraflı tutumu asla kabul edilemez.

Temennimiz; Barış Gücü’nün Ada'da bulunma misyonuna uygun hareket etmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı göstermesidir.

Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz."