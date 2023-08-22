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Gündem
AA 22.08.2023 15:48

Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu

Türkiye, Yunanistan’a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.

Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu
[Fotoğraf : AFP Arşiv]

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.

Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi.

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı.

Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

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