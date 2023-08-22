Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, bugün 690 erkek, 82 kadın, 19 misafir olmak üzere toplam 791 subay ile 2 bin 700 erkek, 319 kadın astsubay öğrenciyi mezun etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, böylece farklı branş, uyruk ve rütbelerde toplam 3 bin 810 öğrencinin akademiden mezun edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Orduya yeni genç yetenekler ekliyoruz. Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlatımız daha da güçlenecektir. 253 vatan evladını şehit verdiğimiz darbe girişiminden sdonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Atamalardan müfredata kadar önemli değişikliklere gittik. Pek çok alanda olumlu gelişmeleri görüyoruz. Geçmişle kıyas dahi edilemeyecek seviyeye ulaştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/R8WUS84dJq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2023

"Teröristler ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu ile yüzleşecekler"

Terörle mücadele ve asayişte daha tesirli sonuçlar alıyoruz. Teröre nefes aldırmıyoruz. Yalan ve propaganda ile kandırılıp dağa kaçırılan gençlerin sayısı azalıyor. Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır. Gördüğü destekler, teröristleri bekleyen acı akıbeti değiştiremeyecektir.

Teröristler ya Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir. Başka hiçbir yol yoktur. Sadece terör örgütleriyle değil, düzensiz göç ve zehir tacirleriyle mücadelemiz güçlenerek devam ediyor. Vatandaşımızın huzuruna kast eden kim varsa hepsinin tepelerine biniyoruz.

"Türkiye'yi mülteci akımıyla sıkıştırma senayorlarını boşa çıkarıyoruz"

Türkiye'yi mülteci akımıyla sıkıştırma senayorlarını boşa çıkarıyoruz. Ege'de 700'e yakın umut yolcusunun ölüme terk edildiği bir ortamda biz tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri bu insanları ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizle o dalgaların arasından kurtarıyoruz. Bu, Türk'ün merhamet duygusudur.

Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olanları da tespit edip süratle sınır dışı ediyoruz. Her türlü tedbiri alırken, ülkemiz ekonomisine katkı yapan döviz getiren yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz. Kültürümüzde olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine müsade edemeyiz.

"1 milyon Suriyeli kardeşimiz huzurla vatanlarına dönebilecek"

Suriye'nin kueyinde inşa edilen kalıcı konutların yapımı sürüyor. Yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzurla vatanlarına dönebileceklerdir. Askere, polise, jandarmaya ve sahil güvenliğe düşmanca yaklaşanların kabetmeye mahkum olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Nitelikli bir eğitim her alanda olduğu gibi tüm emniyet hizmetlerinde de başarının anahtarıdır. Bu hususta da akademimiz farkını ortaya koymaktadır. Zorlu eğitimlerden geçen gençlerimizin komutanları önemli rol oynuyor. En donanımlı şekilde yetiştiren komutanlarımıza ve ailelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yoğun bir eğitim sürecini tamamlayanlar, şerefli bir uniformayı giymeyi hak ettiler. 85 milyonun iftihar kaynağı oldular. Tıpkı aileleriniz ve hocalarınız gibi bizler de tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. Devletimiz için üstleneceğiniz tüm görevlerde şimdiden başarılar diliyorum.

Türk milletine hizmet etmenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Hepimiz birer vazife alarak hepimiz topluma karşı mesuliyetimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ise, "Türkiye ile ticari ilişkilerimiz hızlı şekilde ilerledi ve gittikçe gelişmeye devam ediyor" dedi.

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