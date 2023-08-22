Bakan Fidan: Irak'tan PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanımasını bekliyoruz

Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Iraklı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede çok kapsamlı konuları ele aldıklarını belirten Fidan, bunların başında da terörle mücadelenin geldiğini aktardı.

Fidan, PKK terör örgütünün Irak'ın egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayacaklarını vurgu yaparak, "(Irak'la) Ortak düşmanız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz" dedi.

Bakan Fidan: Ortak düşmanımız PKK terör örgütünün ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz. PKK’nın Irak egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayız. Dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz.https://t.co/AiU2boDMaS pic.twitter.com/ACibIbUp44 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2023

PKK'nın Sincar, Mahmur, Kandil ve Süleymaniye'nin yanı sıra birçok Irak köyünü işgal ettiğine dikkati çeken Fidan, terör örgütünün Suriye ve Irak arasında sınırları yok sayarak kurduğu terör koridoruyla bu iki bölgeyi birleştirme arayışı içinde olduğuna işaret etti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Emperyal güçlerin maşası haline gelmiş olan PKK terör örgütüne karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini her seviyede destekliyoruz. Ayrıca kendilerinden (Irak'tan) dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz. Biz, ismi ne olursa olsun ister PKK, ister DEAŞ, Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine kasteden, Iraklı kardeşlerimizin istikrar ve refahına göz diken, insanlık suçu işleyen her türlü terör örgütüne karşı mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazırız."

Terörle mücadele de gündemimizdeydi. Ortak düşmanımız olan PKK terör örgütünün ikili ilişkilerimize zarar vermesine izin vermemeliyiz. PKK birçok Irak köyünü işgal etmiş durumdadır. Suriye ve Irak arasında terör koridoru ile bu iki bölgeyi birleştirme hedefindedir. Emperyal güçlerin maşası olan PKK’ya karşı Irak’lı kardeşlerimizin mücadelesini destekliyoruz. Kendilerinden PKK terör örgütü olarak resmen tanımalarını da bekliyoruz.

Biz ismi ne olursa olsun Irak’ın toprak bütünlüğüne kast eden her türlü terör örgütüne karşı Irak’la birlikte çalışmaya hazırız.

Türkiye Irak’la ekonomik ilişkilerine de büyük önem vermektedir. Su meselesini de ele aldık. Irak’ın yaşadığı su sıkıntısını yakından takip etmekteyiz. Bu konuya tamamen insani bakımdan yaklaştığımızı belirtmek isterim. Bölgemiz son yılların en kurak döneminden geçmektedir. Su konusunda bilimsel bir akışta kesintisiz işleyen bir iş birliğine önem vermekteyiz.

Fidan, Bağdat'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türkiye-Irak ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak, var olan sorunları minimize etmek konusunda tekrar yeni bir ruhla çalışacak olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.

Türkiye için Irak'la ilişkilerin dış politikada en fazla önem ve öncelik verilen konulardan biri olduğunu söyleyen Fidan, "Irak'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin ve egemenliğinin korunması, dış politika önceliklerimizdendir. Bu yaklaşımımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da titizlikle muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

Fidan, Irak'ın stratejik hedeflere birlikte ulaşılabilecek bir ortak olarak görüldüğünün altını çizerek "Irak'ın refah ve istikrarının, Türkiye'nin refah ve istikrarına katkı yapacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde kurulan hükûmeti desteklediklerini belirten Fidan, Sudani'nin ve hükûmetinin Irak'ın altyapı sorunlarını çözmede gösterdiği çabayı takdirle karşıladıklarını kaydetti.

"Kalkınma Yolu Projesi'ni kuvvetle destekliyoruz"

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Sudani tarafından öncülüğü yapılan Kalkınma Yolu Projesi'ni de kuvvetle desteklediğini işaret etti.

Söz konusu projenin, Irak'ı bölgenin ulaştırma üssü haline getireceğini düşündüğünü söyleyen Fidan, "Projenin ayrıca bölgemizin istikrarına ve refahına çarpan etkisiyle katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu nedenle tüm bölge ülkelerini bu projeye destek vermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin Irak'la ekonomik ilişkilerine büyük önem verdiğini dile getirerek "An itibarıyla ticaret hacmimiz 25 milyar dolara yaklaşmaktadır fakat bu, gerçek potansiyelimizin çok gerisinde bir rakamdır. Bunu daha da ileri taşımak için atmamız gereken birtakım karşılıklı adımlar var şüphesiz. O konuda beraber çalışacağız" şeklinde konuştu.

Görüşmede ortak gündem olan su meselesinin de ele alındığının altını çizen Fidan, "Irak'ın yaşadığı su sıkıntısını yakından takip etmekteyiz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya tamamen insani bakımdan yaklaşımımızın bilinmesini isterim" dedi.

"Su konusunda diyalog mekanizmasının kurulmasına önem veriyoruz"

Fidan, su konusunda iki ülkenin beraber daha kurumsal ve sistemli çalışmalar yürütme konusunda fikir birliğine vardığını vurgulayarak "Su konusunda bilimsel ve akılcı temelde işbirliğine dayalı ve kesintisiz işleyen bir diyalog mekanizmasının kurulmasına önem vermekteyiz." ifadesini kullandı.

Ayrıca görüşmede, Avrupa'da yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara da değinildiğini ifade eden Fidan, "Bu tehdide karşı İslam dünyası olarak birlikte mücadele etmekteyiz" diye konuştu.

Fidan, geçen ay söz konusu saldırılara ilişkin Iraklı mevkidaşı Hüseyin'in de girişimiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları olarak olağanüstü toplandıklarını anımsattı.

Fidan, "İİT bünyesindeki çalışmalarımız neticesinde, kutsal kitapların yakılması Birleşmiş Milletler tarafından dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlandı. Bu İslam düşmanlığıyla mücadelede tarihi bir adım teşkil etti. Ben katkısından dolayı değerli dostuma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Birlik içerisinde olursak kutsal değerlerimize saldıranlar harekete geçmeden önce bir kez daha düşünecekler, bundan eminim" diye konuştu.

Bağdat ziyareti sırasında şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Fidan, "Sevgi, paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren muharrem ayının da tüm Müslümanlara ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.