Bakan Fidan Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılacak

Birinci Nükleer Enerji Zirvesi Brüksel'de toplanacak. Türkiye'yi zirvede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Heyet başkanı olarak Devlet ve Hükümet Başkanlarına seslenecek. Bakan Fidan Türkiye’nin enerji güvenliğine dair bakış açısını anlatarak, Akkuyu nükleer güç santrali projesi hakkında da bilgi verecek.

Hem konvansiyonel nükleer santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin Türkiye’nin enerji güvenliğinin temel bir unsuru olacağı katılımcılara anlatılacak.

Nükleer enerji zirvesine nükleer enerji kullanan, bu alanda kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ve nükleer enerjiye geçecek ülkelerin temsilcileri davet edildi.

Zirve’ye 18 ülkeden Hükümet ve Devlet Başkanı veya Yardımcısı, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanları ile 17 ülkeden de Bakan ve kıdemli yetkililer katılacak.