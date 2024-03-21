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Gündem
TRT Haber 21.03.2024 03:33

Bakan Fidan Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenlenecek 1'inci Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılacak. Bakan Fidan, Brüksel'deki zirvede, devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

Bakan Fidan Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılacak

Birinci Nükleer Enerji Zirvesi Brüksel'de toplanacak. Türkiye'yi zirvede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Heyet başkanı olarak Devlet ve Hükümet Başkanlarına seslenecek. Bakan Fidan Türkiye’nin enerji güvenliğine dair bakış açısını anlatarak, Akkuyu nükleer güç santrali projesi hakkında da bilgi verecek.

Hem konvansiyonel nükleer santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin Türkiye’nin enerji güvenliğinin temel bir unsuru olacağı katılımcılara anlatılacak.

Nükleer enerji zirvesine nükleer enerji kullanan, bu alanda kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ve nükleer enerjiye geçecek ülkelerin temsilcileri davet edildi.

Zirve’ye 18 ülkeden Hükümet ve Devlet Başkanı veya Yardımcısı, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanları ile 17 ülkeden de Bakan ve kıdemli yetkililer katılacak.

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Hakan Fidan Belçika Nükleer Enerji Santralleri
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