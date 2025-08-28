Bakan Fidan: Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında gündemi değerlendirdi.

Fidan’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İsrail'in dokunulmazlığı konusunda oluşan illüzyon dağıldı gitti.

Filistin meselesi, son iki yıldır Gazze’de yaşanan soykırım sadece milletimizin değil Müslümanların, bütün dünyanın kanayan yarası.

İsrail kendine 1967 sınırlarıyla verilmiş sınırların çok ötesine giderek bir yayılmacılık ve işgal peşinde. Bu çok açık.

İsrail'i durdurmayla ilgili elinde en fazla baskı aracı olan ülke Amerika bunu yeterince kullanmıyor."