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Gündem
TRT Haber 14.10.2023 09:37

Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine gittiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısırlı mevkidaşıyla görüşecek

Türkiye ve Mısır Dışişleri bakanlıkları da karşılıklı büyükelçi atamalarının ardından ilk kez bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşı Semih Şükri arasındaki görüşmedeki en önemli gündem maddesinin İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışma ve Gazze'deki insani kriz olması bekleniyor.

Türkiye rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çabalarını sürdürürken, Refah Sınır Kapısı'nın durumu ve bölgedeki insani kriz de toplantılarda değerlendirilecek.

Toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi’nin görüşme takvimine ilişkin yol haritasının da oluşturulması bekleniyor.

Bakan Fidan Alman mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Kahire'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca, Ukrayna’daki ve Karabağ’daki durum da ele alındı.

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