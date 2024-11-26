Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.11.2024 14:09

Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık, bu insanlık için bir uyarıdır" dedi.

Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık

Dışişleri Bakanı Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Fidan, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının sorunları daha da kötüleştirdiğini, farklı ülkelerdeki toplumların protestolarına ve çığlıklarına tanık olunduğunu belirterek "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu, insanlık için bir uyarıdır. Ne kadar sessiz kalırsak uluslararası sistemde o kadar çok parçalanma meydana gelecektir." diye konuştu.

Bugün şahit olunanların 2006'da yüksek düzeyli grubun raporunda altını çizdikleri hususları tam olarak ortaya koyduklarını dile getiren Fidan, Orta Doğu'daki sorunları çözmeden, küresel anlamda kalıcı barışa ulaşmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

Fidan, Gazze'deki masum çocuklar da dahil olmak üzere on binlerce insanın öldürüldüğü sürece ve milyonlarca insanın açlığa, yoksulluğa ve ölüme terk edilmiş durumda olduğu sürece ufukta barış görünmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Medeniyetler İttifakı'nı ve onun temel değerlerini destekleyen ülkeler, Gazze'de yaşanan insani felakete sessiz kalamazlar. Bu nedenle Filistin'e barış isteyen ülkelerin bugün bu salonda bulunması tesadüf değildir. Ateşkes kelimesini telaffuz etmekten dahi aciz olanlar ise yoklar.

Uluslararası hukuka ve evrensel değerlere saygı duymadan bizlere ders verenler bugün bu salonda değiller çünkü bu, bir barış ittifakıdır. Sadece Batı'da değil, Filistin de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanında da barış ittifakıdır."

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Kadınların yer almadığı teknolojiler bizi daha iyi bir geleceğe götürmez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:05
Bakan Tunç: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
15:02
Depremzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor
14:55
Danimarka'dan iade edilen heykel başı yaklaşık 60 yıl sonra yurda dönüyor
14:54
Rize, Artvin ve Ardahan için kuvvetli kar uyarısı
14:43
Numan Kurtulmuş: İsrail sonunun yaklaştığını görmektedir
14:53
Fatih Karahan, Bankalar Birliği yönetimi ile bir araya geldi
Son yağışlar kuraklığın etkisiyle su seviyesi azalan Sapanca Gölü'ne yaradı
Son yağışlar kuraklığın etkisiyle su seviyesi azalan Sapanca Gölü'ne yaradı
FOTO FOKUS
Jandarmanın sahadaki yardımcısı: Hassas burunlu kadavra köpekleri
Jandarmanın sahadaki yardımcısı: Hassas burunlu kadavra köpekleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ