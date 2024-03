Bakan Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı

Bakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer ilgililerin katılımıyla Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Fidan, burada yaptığı konuşmada, ramazanda vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi, onlara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece gündüz demeden milleti için çalıştığını, mücadele ettiğini belirterek "Yaptıklarımız yeter mi? Elbette ki hayır. Zira bir milli şahlanış dönemindeyiz. Bu şahlanışın ismi Türkiye Yüzyılı'dır. Formülü ise gücünü de odağını da bu topraklar ve milletten alan, her türlü ekti alanından bağımsız milli bir politikadır. Bu stratejinin Türkiye'mizi nerelere getirdiğini, her alanda nasıl çığır açtığını hep birlikte, her gün görüyor ve yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, stratejik bir öngörüyle ilk nükleer enerji santralinin temelini Akkuyu'da attığını belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Bu hamleyle zor bir coğrafyada, zor bir denklemde enerji güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz. Temiz enerjiye kavuşmayı amaçlıyoruz. Adana'yı çok etkileyen küresel ısınmayla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne var ki muhalefet, bu büyük hamleyi, güzel hizmeti de eleştirmekten geri durmadı ama ne derse desinler, biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. "

Fidan, Belçika'da düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne değinerek "35 kadar ülke bir nevi 'nükleer enerji ligi'nde bir araya geldi. Türkiye de 10 yıl önce attığı öngörülü adımlar sayesinde nükleer masada yerini alan ülkeler arasındaydı. Nükleer enerji hamlesi, ülkemizde 21 yıldır verilen mücadelenin bir somut tezahürüdür. Sadece çok önemli bir konuda örnek verdim. Bu ne demek? Artık Türkiye olarak her sahada, masada varız." dedi.

"Terör koridoruna izin vermedik, izin vermeyeceğiz"

Adanalıların mertliği ve yiğitliğiyle bilindiğini söyleyen Fidan, vatandaşların her zaman Milli Mücadele ruhuna sahip çıktığını vurguladı.

Fidan, gelecek süreçte de milli egemenliğe hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bölgemizi hatta bütün dünyayı ilgilendiren jeopolitik gelişmeleri bir düşünün. Doğu Akdeniz'de bekamızı ilgilendiren konular, Kıbrıs davası, Suriye krizi, Gazze'deki savaş, Ukrayna'nın etkileri, enerji hatları, bunların ortak noktası nedir? Bunların hepsi Adana'nın da parçası olduğu bu coğrafyayı yakından ilgilendirmekte. Milli güvenlik sistemimizi güçlendirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde attığımız bu adımlar işte bu yüzden çok önemli."

Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere çıkarıldığını anımsatan Fidan, "Güçlü bir siyasi irade, artan milli imkan ve kabiliyetlerle birleşince yurt içinde başta PKK ve FETÖ olmak üzere bütün terör örgütlerinin belini kırdık. Terör örgütleri, Türkiye'de bulamadıkları alanı artık başka ülkelerde arıyorlar ama biz dostlarımız ve komşularımızla işbirliği içinde oralarda da onlara dünyayı dar etmeye devam edeceğiz. Suriye ve Irak'ta arkasında her kim olursa olsun bir terör koridoruna izin vermedik, izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Diplomasinin bütün imkanlarını seferber ediyoruz"

Bakan Fidan, dünyanın karmaşık ve zor bir süreçten geçtiğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün her türlü zorlu koşula rağmen Ukrayna, Gazze, Güney Kafkasya, Irak, Libya ve Balkanlar'da bir yandan barış için çabalıyoruz diğer yandan bekamızı, soydaşlarımızı ve din kardeşlerimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Diplomasinin bütün imkanlarını, yeni ve denenmemiş yöntemlerle seferber ediyoruz. Bunu yaparken bölgesel sahiplenme meselemize sahip çıkma anlayışını ön plana çıkartıyoruz. Yeni, denenmemiş bütün yöntemlerle kendi kaderimize kendimiz sahip çıkıyor, kendi sorunlarımıza kendimiz çözümler üretiyoruz. Biz büyük Türk dünyasını, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında işte böyle birleştirdik."

Fidan, Filistin davasına sahip çıktıklarını belirterek "Bütün İslam Alemi adına hareket eden bir temas grubu kurduk. Türkiye olarak biz de elbette grupta yerimizi aldık. Kurduğumuz uluslararası baskı sonuç veriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden nihayet ateşkes ve acil insani yardım çağrısı yapan bir karar çıkması da bunun bir tezahürü oldu. Kararın çıkmasını bu kez Amerika bile engelleyemedi. İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı. Bizler, Gazze'deki mezalimin sona ermesi ve Filistin devletinin ayakları üstüne kalkacağı adil bir barışın tesis edilmesi için her platformda Filistinlilerin sesi, nefesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin farkı tam da buradadır. Konu veya mekan fark etmez, biz söylem ve eylemlerimizde hegemon güçlere hoş gözükme derdinde değiliz. Doğru ve adil olan neyse onu dile getiriyoruz, öyle davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

"En büyük ve stratejik yatırım gençler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde verilen mücadelenin milletin desteğiyle mümkün olduğunu dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin topyekun şahlanmasının yolu milletimizin teveccühünden geçmekte. Güçlü bir Adana, Türkiye istiyorsak yapmamız gerekenler çok açık. Adana ile Ankara arasındaki uyum ve anlayış işbirliğini yeniden sağlamak zorundayız. Geleceğimize yapılacak en büyük ve stratejik yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Adana'mızın gençlerini geleceğe hazırlamamız, geleceği onlarla birlikte inşa etmemiz gerekiyor."

Fidan, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın kenti çok daha iyi seviyelere taşıyacağını, 31 Mart'ta Adana'nın yiğit insanlarının en doğru kararı vereceğini kaydetti.

"Büyük zafere doğru ilerliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik de Bakan Fidan ile dünyanın her yerinde temaslarda bulunduklarını, Fidan'ın kente gelişinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Yerel seçime büyük coşkuyla ilerlediklerini belirten Çelik, "Önümüzde iki bayram var. Biri Ramazan Bayramı, Allah ailelerinizle, sağlıkla kutlamayı nasip etsin. Diğeri demokrasi bayramı. Demokrasi bayramını kutlamak için Türkiye'nin her yerinde hazırlanıyoruz. Yüreğir'de kutlamak için Halil Nacar'ı başkan yapıyoruz. Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'de Halil Nacar ile bütün ilçelerimizde, Türkiye'nin her tarafında bu büyük zafere doğru ilerliyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buraların müjdesini vereceğiz. 31 Mart akşamı demokrasi bayramımızda görüşmek üzere."

Programa milletvekilleri, belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.