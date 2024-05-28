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Gündem
TRT Haber 28.05.2024 09:42

Bakan Fidan İspanya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı dolasıyla ilettiği davet çerçevesinde İspanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Fidan İspanya'ya gidecek

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanımız, İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte 29 Mayıs tarihinde Madrid’i ziyaret edecektir.

Görüşmelerde, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacaktır" 

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Hakan Fidan İspanya Filistin Devleti
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