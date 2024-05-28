İki ayrı organize suç örgütü çökertildi: 27 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından “Mahzen-50” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklanırken 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda yüklü miktarda para, çek ve tabanca ele geçirildi

Ayrıca Çorum'da MASAK ile yapılan ortak çalışmalar sonucu suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait 10 araç, 5 daire, 22 tarla, 2 arsa, 22 bahçe ve 597 banka hesabına el konuldu.

Sinop'ta da operasyon sonucu 448 milyon TL değerinde 112 tapu senedi, 20 milyon TL değerinde 347 borç senedi, 4 milyon TL değerinde 24 çek, 5 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve altın ile çok sayıda imzalı boş senet, dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 124 milyon TL değerinde; 17 daire, 10 arsa, 8 araç, 2 dükkan ve 112 banka hesabına el konuldu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Kargı ve Ayancık Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."