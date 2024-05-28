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TRT Haber 28.05.2024 08:34

Mersin'de tarihi yakalama: 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar TL değerinde kaçakçılık girişimine engel olunurken tarihi bir yakalamaya imza atıldı. Kocaeli Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise yaklaşık 22 milyon TL değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı.

Mersin'de tarihi yakalama: 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yürütülen çalışmada ekipler insani yardım malzemesi beyanlı konteynerlerden şüphelendi.

Ekiplerce yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheler üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

Mersin'de tarihi yakalama: 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyar Türk lirası olan kaçakçılık ortaya çıkarıldı

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonucu insani yardım malzemesi kılıfında Türkiye’ye yasadışı olarak sokulmaya çalışılan 6 konteyner 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar Türk lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Mersin'de tarihi yakalama: 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Yasadışı ticaretlerinde oyuncakları kullananlar Gümrük Muhafaza'ya takıldı

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Kocaeli Limanı’ndaki şüpheli konteynerler takip altına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama işlemi sonucu konteynerlerden şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynerlere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

Mersin'de tarihi yakalama: 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

22 milyon Türk lirası değerinde ticari eşyaya el konuldu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda 4 adet konteyner içerisinde 197 bin 548 adet oyuncak, 2 bin 592 adet fan, 28 bin 800 adet lazer, 575 adet gözlük, 2 bin 484 adet çanta, 7 bin 950 adet şişirilebilir top, 8 bin 690 adet at tut yakala oyun seti olmak üzere 7 kalemde toplamda 248 bin 639 adet ticari eşya tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda toplamda 1 milyar 22 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.

Gümrük Muhafaza Ekipleri 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini kararlılık sürdürüyor.
 

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