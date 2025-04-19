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TRT Haber 19.04.2025 21:55

Bakan Fidan, Hamas heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Fidan, Hamas heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığı belirtildi.

İsrail’in Gazze’ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekildi. İnsani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

Kalıcı ateşkese yönelik çabalar ele alındı

Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Batı Şeria’daki durum da değerlendirildi. İsrail’in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye’nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti. 

Bakan Fidan, Hamas heyeti ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığı Gazze Hakan Fidan Hamas
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