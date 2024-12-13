Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.12.2024 10:25

Bakan Fidan: Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle (Blinken) mutabık kaldık" dedi.

Bakan Fidan: Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ankara'da görüştü.

İki bakan, Suriye'deki yeni durumu değerlendirdi.

Fidan, Blinken'ı ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mevkidaşının dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

Bugün de sabahtan itibaren Blinken ile yoğun bir görüşme içinde olduklarını vurgulayan Fidan, görüşmedeki iki önemli acil gündem maddesinin Suriye ile Gazze olduğunu söyledi.

Fidan, görüşmelerinde Suriye'deki yeni durumda, Suriye halkının iyiliği, ülkenin birliği, bütünlüğü, egemenliği gibi konularda Türkiye, ABD ve bölgesel aktörlerin yapabileceklerinin ele alındığına işaret etti.

"Suriye'de istikrar sağlanmalı"

Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemine değinen Fidan, "(Blinken'la görüşme) Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yaparız? Ortak endişeler neler, bu ortak endişelere ortak çözümler neler olmalı? Bunları etraflıca konuştuk." ifadelerini kullandı.

ABD'li mevkidaşı ile Gazze meselesini de ele aldıklarını belirten Fidan, "Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle (Blinken) mutabık kaldık." diye konuştu.

Fidan bölgede Türkiye, ABD ve diğer ortakların ateşkes için çabalarını hatırlatarak, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeyi sürdürdüğünü ve bölgedeki şiddet sarmalının devam ettiğini vurguladı.

Savunma sanayisi başta olmak üzere ikili konuların da gündeme alındığını aktaran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken'ın muhtemelen son Ankara ziyaretini yaptığını belirterek, yoğun tempo için teşekkür ettiği ABD'li mevkidaşına bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Bakan Fidan: Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık

ETİKETLER
Antony Blinken Hakan Fidan PKK/YPG Suriye
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: 31 göçmen kaçakçısı ve 981 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Suriye halkı, özgürlüğün ardından ilk cuma namazında Emevi Camii'nde buluşuyor
12:18
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
12:15
"Kahramanım" dediği babasının böbreğiyle hayata tutundu
12:18
Bakan Kurum: İzmir'e yapay zeka değil 'yapan zeka' lazım
12:31
Fahrettin Altun: Çatışmaların çözümünde barıştan yana tavır takınıyoruz
12:01
Kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları 22 yılda 10 kat arttı
Nasiplerini denizde arayan ikiz kardeşler gözlerini mavi sulardan ayırmıyor
Nasiplerini denizde arayan ikiz kardeşler gözlerini mavi sulardan ayırmıyor
FOTO FOKUS
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ