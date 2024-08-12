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Gündem
AA 12.08.2024 14:10

Bakan Fidan Etiyopyalı ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

Bakan Fidan Etiyopyalı ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Ankara'da bir araya geldi" ifadesine yer verildi.

Bakan Fidan Etiyopyalı ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile de görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi" ifadesi kullanıldı.

Bakan Fidan Etiyopyalı ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

Türkiye arabuluculuk yapıyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında Ankara Süreci yürütülüyor. Bu kapsamda iki ülke heyetlerinin 12 Ağustos'ta başkentte bir araya geleceği duyurulmuştu.

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Afrika Etiyopya Hakan Fidan Somali Türkiye- Afrika İlişkileri
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