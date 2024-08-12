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Gündem
TRT Haber 12.08.2024 13:46

Türkiye'den Yunanistan'a yardım teklifi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.

Türkiye'den Yunanistan'a yardım teklifi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle 9 köy ile 2 hastane tahliye edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

Türkiye'den yardım teklifi

Öte yandan diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.

Yunan tarafı ise teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etti.

 

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