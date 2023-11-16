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Gündem
AA 16.11.2023 09:35

Bakan Fidan diplomatik kariyer memuru adaylarına başarılar diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlığa diplomatik kariyer memuru olarak girmeye hazırlanan adaylara başarılar diledi.

Bakan Fidan diplomatik kariyer memuru adaylarına başarılar diledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlığın açtığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nın yazılı aşamasını başarıyla tamamlayanları mülakata tabi tutan komisyonun çalışmasını yerinde inceleyen Fidan, genç adaylara başarı dileğinde bulundu.

Bakan Fidan, bizzat hazır bulunduğu bir mülakatta ise ebeveyni öğretmen olan adaya, "Tebrik ediyorum. Annene babana selam söyle. Gerçekten iyi bir evlat yetiştirmişler" dedi.

Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nda başarılı olmalarının akabinde mülakata alınan adaylara soru da yönelten Fidan, komisyon üyelerinden devam eden sınav süreçleri hakkında bilgi aldı.

Toplam 220 kariyer memuru alınması hedefleniyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı 2023'te toplam 220 kariyer memurunu kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor. Bunların 110'unun "meslek memuru", diğer 110'unun ise "konsolosluk ve ihtisas memuru" olarak istihdam edilmesi planlanıyor.

Aday meslek memurluğu için 16 ve 17 Eylül'de yapılan yazılı sınava giren 730 kişiden 338'inin başarılı olduğu öğrenildi.

Yazılı sınavı başarıyla geçenlerin mülakatları 13 Kasım'dan bu yana devam ediyor. Aday meslek memurlarının mülakat sürecinin 30 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.

30 Eylül ve 1 Ekim'de yapılan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu yazılı sınavına ise toplam 808 kişinin katıldığı, sonuçların ileriki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu için de yazılı sınavda başarılı olanların mülakata katılması gerekiyor.

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