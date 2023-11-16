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TRT Haber 16.11.2023 09:12

AK Parti geçmiş seçimlerdeki oy oranlarına göre yol haritası hazırlıyor

AK Parti’de yerel seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ederken sahadaki çalışmalar da hızlandı. AK Parti geçmiş dönemlerdeki seçim sonuçlarını analiz ederek bölgelerde atılacak adımları planlayacak. Oy oranının düşük olduğu illere özel çalışma yapılacak.

AK Parti geçmiş seçimlerdeki oy oranlarına göre yol haritası hazırlıyor

AK Parti yerel seçim mesaisine hız verdi.

Teşkilatlar sahada yoğun çalışıyor. Çalışmalar kapsamında seçmenin mahalle mahalle analizi yapılacak, geçmiş seçimlerdeki oy oranları mercek altına alınacak. Ulaşılan sonuçlar seçim çalışmalarında yol gösterici olacak.

Sandık bazlı çalışma yapılacak

AK Parti yerel seçim için özellikle sandık bazlı bir çalışmaya odaklandı.

Tüm il ve ilçelerde önceki yerel seçimde alınan sonuçlar incelenecek. Oy oranı düşük olan bölgelerde yürütülecek kampanyalara öncelik verilecek.

Mahallelerde de tek tek seçim sandık sonuçları masaya yatırılacak. Her sandıktan çıkan sonuç ayrı ayrı analiz edilecek. Oyların dağılımı yeni dönem seçim çalışmalarına yön verecek.

Oyların düşük çıktığı bölgelere yoğunlaşılacak

Teşkilatlar düşük oy çıkan sandıkların bölgelerinde vatandaşla daha sık buluşacak. Sorunlar ve beklentiler not edilecek. İstek ve talepler listelenecek. İlgili bölgelerdeki vatandaşa çözüm önerileri sunulacak. Verilen vaatler yerine getirilecek.

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