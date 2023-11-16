"Germiciler" organize suç örgütü çökertildi: 10 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla’da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici’nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik "Kafes" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı.

Organize suç örgütünün, internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden,

gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri, sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bu suç örgütünün silah ticareti yaptığı ve örgüt elebaşının başının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

15 şüpheliden 10'u tutuklandı

Operasyon kapsamında çok sayıda tabanca, sahte tapu, dijital materyal ile nakit para ele geçirildi.

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran” bu şüphelilerden 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."