Bakan Fidan: Bölge ülkeleriyle ortak güvenlik konusunu masaya yatırmalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı değerlendirmelerde, bölgedeki son gelişmelere ve Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

İsrail'in, arabuluculuk çabaları sürerken Katar'a saldırmasının birçok şeyi değiştirdiğine dikkat çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Özellikle Katar'a yapılan saldırı, ki özellikle ara buluculuk işlemi devam ederken, bu tabii birçok şeyi değiştirdi. Bunların hepsi gösteriyor ki İsrail artık bütün risklerini hesaplamış ve bölgesel yayılmacılığı Filistin meselesinin ötesinde de bir politika haline dönüştürmüş."

Bakan Fidan, bölgedeki tehditlerin Türkiye'yi ve diğer ülkeleri güvenlik alanında daha fazla iş birliği yapmaya ittiğini vurguladı.

Fidan, "Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Türkiye'nin gerçekten bölge ülkeleriyle bir ortak güvenlik konusunu da en az ekonomi, ticaret ve teknoloji konuları kadar masaya yatırmamız gerekiyor." dedi.