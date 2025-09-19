Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.09.2025 16:33

Bakan Fidan: Bölge ülkeleriyle ortak güvenlik konusunu masaya yatırmalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Türkiye'nin gerçekten bölge ülkeleriyle bir ortak güvenlik konusunu da en az ekonomi, ticaret ve teknoloji konuları kadar masaya yatırmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Fidan: Bölge ülkeleriyle ortak güvenlik konusunu masaya yatırmalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı değerlendirmelerde, bölgedeki son gelişmelere ve Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

İsrail'in, arabuluculuk çabaları sürerken Katar'a saldırmasının birçok şeyi değiştirdiğine dikkat çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Özellikle Katar'a yapılan saldırı, ki özellikle ara buluculuk işlemi devam ederken, bu tabii birçok şeyi değiştirdi. Bunların hepsi gösteriyor ki İsrail artık bütün risklerini hesaplamış ve bölgesel yayılmacılığı Filistin meselesinin ötesinde de bir politika haline dönüştürmüş."

Bakan Fidan, bölgedeki tehditlerin Türkiye'yi ve diğer ülkeleri güvenlik alanında daha fazla iş birliği yapmaya ittiğini vurguladı.

Fidan, "Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Türkiye'nin gerçekten bölge ülkeleriyle bir ortak güvenlik konusunu da en az ekonomi, ticaret ve teknoloji konuları kadar masaya yatırmamız gerekiyor." dedi.

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Mısır Suudi Arabistan İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Katar
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacı Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
Telefon dolandırıcılarının 650 yıla kadar hapsi istendi
17:01
TEKNOFEST'te savunma alanında imzalar atıldı
16:42
Hazine ve Maliye Bakanlığından "vergisiz döviz" iddialarına yalanlama
16:22
Türkiye 6 akslı elektrikli lokomotif üretecek
16:46
Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacı Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilecek
16:16
Doğal gaz son 10 yılda üretimi en fazla artan enerji kaynağı oldu
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ