Bakan Fidan: Bizim tutumumuz Bosna'daki tüm taraflarca iyi bilinmektedir

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrindeki otelde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bölge ve ötesi için zorlu bir dönemde bu toplantıya ev sahipliği yapan Hırvat mevkidaşı Grlic Radman'a ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic'e teşekkür eden Fidan, üç ülke arasındaki bağların geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi amacıyla verimli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Fidan, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin Bosna Hersek ile bölgenin geri kalanında uzun süreli barış ve istikrar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Bizim tutumumuz, Bosna'daki ve bölgedeki tüm taraflarca iyi bilinmektedir"

Toplantıda Bosna Hersek'teki son siyasi gelişmelerin yanı sıra bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını umdukları ortak somut projeler de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Bizim tutumumuz, Bosna'daki ve bölgedeki tüm taraflarca iyi bilinmektedir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine yönelik sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ettim." ifadelerini kullandı.

Fidan, Bosna Hersek'te devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duydukları endişeyi dile getirdiğini belirterek, ilerleyebilmek için uzlaşı ortamı oluşturulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Bakan Fidan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'daki bağlantı ve altyapı projeleri konusuna da değindiklerini söyledi.

Bugün verimli görüş alışverişinde bulunmalarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Fidan, Türkiye olarak bölgesel sahiplenme ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla bu toplantıları daha düzenli şekilde gerçekleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.