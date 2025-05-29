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TRT Haber 29.05.2025 12:36

Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü

Bakanlık kaynaklarından edilen bilgiye göre görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar ele alındı.

Bakan Fidan, hafta başında Rusya’da yaptığı görüşmeler ve Ukrayna’ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. 

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Rusya AB Avrupa Komisyonu
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