Bakan Fidan, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak

Türkiye Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'ne davet edildi. Davete Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi yılda 2 kez Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanıyor. Arap Ligi’nin gündeminde bulunan Filistin başta olmak üzere birçok başlık Türkiye’nin dış politika gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor.

162'nci Olağan Toplantı'da konuşacak Hakan Fidan'ın, Türkiye-Arap Ligi ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinmesi bekleniyor.

Türkiye-Arap Ligi ilişkileri gelişiyor

Diplomatik kaynaklara göre davet, Türkiye'nin Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle yürüttüğü normalleşme süreçleri ve Türkiye'nin bölgedeki rolüne duyulan ilginin bir yansıması.

Kaynaklara göre, Türkiye’nin Arap ülkeleriyle son yıllarda gelişen ve çeşitlenen ilişkileri, hem bölgedeki mevcut sorunlara çözüm arayışları hem de karşılıklı yarar temelinde geleceğe yönelik somut iş birlikleri bağlamında yeni fırsatlar sunuyor.

Türkiye son zamanlarda Arap Ligi ile yakın temas halindeydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekim 2023 ve Ağustos 2024 tarihilerinde Arap Ligi Genel Sekreteri Abul Gehit ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin girişimlerinin neticesinde Mayıs 2024'te düzenlenen 33'üncü Arap Ligi Zirvesi'nde "Türkiye’nin Arap Devletlerinin İçişlerine Müdahalesi Hakkında Arap Bakanlar Komitesi" lağvedildi ve Zirve Bildirisinde Türkiye aleyhinde bir hususa yer verilmedi.