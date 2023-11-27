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Gündem
AA 27.11.2023 15:08

Bakan Fidan Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona kentinde Akdeniz İçin Birlik (AİB) 8. Bölgesel Forumu'na iştirak etti.

Bakan Fidan Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, AİB 8. Bölgesel Forumu'na katıldı.

Barselona'da düzenlenen toplantıda Gazze'deki son gelişmeler ışığında Filistin-İsrail çatışması ve bunun bölgeye etkileri ele alındı.

Bu arada, Fidan ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğini temsil eden mevkidaşları, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le görüştü.

Bakan Fidan Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı

Görüşmede, Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.

Fidan, forum kapsamında, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile de bir araya geldi.

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
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