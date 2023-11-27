Teröristlerin kullandığı mağaralar böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından teröristlerin kullandığı sığınakların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.