Teröristlerin kullandığı mağaralar böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından teröristlerin kullandığı sığınakların görüntülerini paylaştı.
Paylaşımda, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KaPfMFEtCu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2023