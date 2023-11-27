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Gündem
TRT Haber 27.11.2023 13:12

Teröristlerin kullandığı mağaralar böyle görüntülendi

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından teröristlerin kullandığı sığınakların görüntülerini paylaştı. 

Paylaşımda, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı. 

 

ETİKETLER
Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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