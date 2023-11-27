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Gündem
AA 27.11.2023 14:50

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK toplandı

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.

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AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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