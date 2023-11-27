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AA
HABER GİRİŞ
27.11.2023 14:50
, 27.11.2023 14:50
SON GÜNCELLEME
27.11.2023 14:50
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.
ETİKETLER
AK Parti
Recep Tayyip Erdoğan
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