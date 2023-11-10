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Gündem
TRT Haber 10.11.2023 09:11

Bakan Fidan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vefatının 85'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Bakan Fidan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla 10 Kasım'da Atatürk'ü andı.

Bakan Fidan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklâl Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yılında saygıyla anıyorum.

Milli dış politikamızla ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığını güçlendirme kararlılığımızı bu vesileyle tekrar vurguluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yâd ediyorum."

 

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Diyanet İşleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı yayımladı
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