Bakan Fidan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla 10 Kasım'da Atatürk'ü andı.

Bakan Fidan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklâl Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yılında saygıyla anıyorum.

Milli dış politikamızla ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığını güçlendirme kararlılığımızı bu vesileyle tekrar vurguluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yâd ediyorum."