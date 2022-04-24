Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?"

Bakan Dönmez, "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" sorusunu yöneltti.