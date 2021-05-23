Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın katılacağı A Haber ve A Para ortak yayınında, petrol ve doğal gaz çalışmaları, yenilenebilir enerji ve vadeli elektrik piyasası konularında değerlendirmelerde bulunacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, 24 Mayıs'ta saat 12.00'de katılacağı A Haber ve A Para ortak yayınına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımız... Sakarya Gaz Sahası'ndaki son gelişmeler... Yenilenebilir enerji, YEKA yarışmalarımız... Vadeli Elektrik Piyasası..."
Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 23, 2021
Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımız...
Sakarya Gaz Sahası’ndaki son gelişmeler...
Yenilenebilir enerji, YEKA yarışmalarımız...
Vadeli Elektrik Piyasası... https://t.co/zRlMvbNUe7
Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fatih Dönmez
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