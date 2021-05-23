Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nda incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii ve Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.
Etiketler: Araştırma İstanbul Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
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