Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii ve Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.