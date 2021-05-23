İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.