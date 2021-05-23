Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geliyor.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.
Etiketler: İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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