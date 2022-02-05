Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez Isparta'da elektrik hatlarının onarımını denetledi
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da yoğun kar yağışı enerji nakil hatlarına zarar verdi, enerji kesintisi oldu. Bakan Fatih Dönmez de çalışmaları yerinde incelemek üzere Isparta'ya gitti. Dönmez, abonelerin yüzde 93'üne enerji sağlandığını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketindeki toplantının ardından kent merkezinde çalışmaların sürdüğü mahalleye geldi.
Arıza onarım ekiplerinin Işık Kent Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyen Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.
Dönmez, mahalledeki vatandaşlarla konuşarak arızalara müdahale eden ekiplerin 5-6 kat artırıldığını söyledi.
Tüm ekiplerin sahada canla başla çalıştığını belirten Dönmez, sorunun en kısa sürede çözüleceğini kaydetti.
Ekiplere de herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Dönmez, beraberindeki heyetle İl Özel İdaresine geçti.
Etiketler: Elektrik Fatih Dönmez
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