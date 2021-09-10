Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili açıklamasında, "Şimdi havaalanının işletilmesi için Katar Dışişleri Bakanını da Ankara'da misafir ettik, Katar'la beraber konuşuyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda, Afganistan'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Katar ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Çavuşoğlu, "Yeni durumda askerlerimizin kalması için sebep kalmadı. Biz de çekildik. Şimdi havaalanının işletilmesi için Katar Dışişleri Bakanını da Ankara’da misafir ettik. Katar'la beraber konuşuyoruz hangi şartlar ama burada şartların da oluşması gerekiyor. Bizim de çıkarımız var. Daha orada 4000 vatandaşımız var" dedi.
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Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan
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