Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda, Afganistan'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Katar ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, "Yeni durumda askerlerimizin kalması için sebep kalmadı. Biz de çekildik. Şimdi havaalanının işletilmesi için Katar Dışişleri Bakanını da Ankara’da misafir ettik. Katar'la beraber konuşuyoruz hangi şartlar ama burada şartların da oluşması gerekiyor. Bizim de çıkarımız var. Daha orada 4000 vatandaşımız var" dedi.

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