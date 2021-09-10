Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.
Erdoğan Dijital Medya hesabından görüşmeyle ilgili bir fotoğraf da paylaşıldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile Kahramanmaraş’ta bir araya geldi. pic.twitter.com/Ley6vFdBHq— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 10, 2021
Erdoğan, siyam ikizleriyle daha önce de bir araya gelmişti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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