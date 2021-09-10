Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.

Erdoğan Dijital Medya hesabından görüşmeyle ilgili bir fotoğraf da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile Kahramanmaraş’ta bir araya geldi. pic.twitter.com/Ley6vFdBHq — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 10, 2021

Erdoğan, siyam ikizleriyle daha önce de bir araya gelmişti.