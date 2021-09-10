Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İyi Partili Dervişoğlu: CHP görüşlerimize saygıyla yaklaşmalı
İyi Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, İyi Partili Cihan Paçacı'nın "Kılıçdaroğlu son dönemde sürekli tekil konuşuyor" söyleminden sonra başlayan tartışmayla ilgili konuştu. Görüşlerine, CHP'nin saygı duymasını beklediklerini söyledi.
Partisinin İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
"Bu görüşlerin serdedilmesi kadar doğal bir şey yok"
Bir basın mensubunun Millet İttifakı'nda çatlak mı var sorusu üzerine Dervişoğlu, şunları kaydetti:
"Yarın seçim olmadığı için CHP ile yaptığımız herhangi bir protokol de yok. Her iki parti ayrı ayrı siyasi kurumlar, ayrı ayrı görüşleri var. Bu görüşlerin serdedilmesi kadar doğal bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin görüşlerine nasıl saygıyla yaklaşıyor ise bizim görüşlerimize de saygı çerçevesi içiresinde yaklaşılması beklentisi içinde olduğunu belirtmek isteriz."
Son Haberler
- 15:04
- 15:13
- 14:51
- 15:13
- 14:40
Sıradaki Haber
Meclis'in gündemi ekonomi olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz