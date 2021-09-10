Partisinin İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"Bu görüşlerin serdedilmesi kadar doğal bir şey yok"

Bir basın mensubunun Millet İttifakı'nda çatlak mı var sorusu üzerine Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın seçim olmadığı için CHP ile yaptığımız herhangi bir protokol de yok. Her iki parti ayrı ayrı siyasi kurumlar, ayrı ayrı görüşleri var. Bu görüşlerin serdedilmesi kadar doğal bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin görüşlerine nasıl saygıyla yaklaşıyor ise bizim görüşlerimize de saygı çerçevesi içiresinde yaklaşılması beklentisi içinde olduğunu belirtmek isteriz."