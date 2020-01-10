Gündem
Bakan Çavuşoğlu'ndan Irak'a destek mesajı10 Ocak 2020 Cuma 00:10 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 00:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yöneticilerine, Türkiye'nin Irak halkının yanında olduğu mesajını iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda görüştü.
Türkiye'nin, zor günlerinde Irak halkının yanında olduğunu belirten Çavuşoğlu, Iraklılara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Çavuşoğlu, başkent Bağdat'a gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret öncesi de Neçirvan ve Mesrur Barzani'yi telefonla arayarak, bilgi vermişti.
Kaynak: AA