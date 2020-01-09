Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası gelişmeler ile bağlantılı ülke liderleriyle görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan Almanya Başbakan'ı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Kaynak: TRT Haber