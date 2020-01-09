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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü09 Ocak 2020 Perşembe 19:54 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 20:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası gelişmeler ile bağlantılı ülke liderleriyle görüşmeleri devam ediyor.
Erdoğan Almanya Başbakan'ı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Kaynak: TRT Haber
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